Ракетный удар по Харькову: что известно о пострадавших и разрушениях

Вечером 16 января российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. В результате атаки пострадали 17 человек. Один человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Число жилых домов, пострадавших от прилетов двух вражеских ракет вчера вечером, — 19. Также уничтожены 14 автомобилей.

"На месте продолжают работы все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, предоставляется вся необходимая помощь". – подчеркнул городской голова.

Известно, что Россия ударила по центру города. Глава Харькова отмечает, что там нет ни одной военной инфраструктуры. Враг же попал именно туда, где жилая застройка.

В свою очередь, председатель ОВА Олег Синегубоп сообщил, что среди пострадавших 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Троим пострадавшим оказали помощь на месте. В медучреждении находятся 13 пострадавших.

"43-летняя женщина - в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие - в среднем и легком состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли удары по городу с ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

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