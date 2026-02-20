- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2151
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный удар по Харькову и будущий кредит от МВФ: главные новости ночи 20 февраля 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 февраля 2026 года:
Россия нанесла ракетный удар по Харькову: попадание в Слободском районе
Трамп назначил Джареда Кушнера специальным посланником мира – в фокусе Ближний Восток и война в Украине
В Крыму ночью раздавались стрельба и взрывы: первые детали
МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины на $8,1 млрд
Вблизи Краснодара прозвучала серия взрывов: в регионе работала ПВО, ограничена работа аэропортов