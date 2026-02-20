ТСН в социальных сетях

Украина
2151
1 мин

Ракетный удар по Харькову и будущий кредит от МВФ: главные новости ночи 20 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Ракетный удар

Ракетный удар / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 февраля 2026 года:

  • Россия нанесла ракетный удар по Харькову: попадание в Слободском районе Читать далее –>

  • Трамп назначил Джареда Кушнера специальным посланником мира – в фокусе Ближний Восток и война в Украине Читать далее –>

  • В Крыму ночью раздавались стрельба и взрывы: первые детали Читать далее –>

  • МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины на $8,1 млрд Читать далее –>

  • Вблизи Краснодара прозвучала серия взрывов: в регионе работала ПВО, ограничена работа аэропортов Читать далее –>

2151
