Ракетный удар по Харькову: количество погибших снова выросло

В Харькове спасатели обнаружили под завалами пятиэтажного дома, куда утром 23 января попала российская ракета, обнаружили еще два тела. Число погибших увеличилось до десяти человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который вчера попали оккупанты, деблокируют два тела мужчины и женщины", — говорится в сообщении главы ОВА.

Впоследствии Синегубов добавил, что погибшие – это 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Тем временем городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что они жили на первом этаже разрушенного подъезда.

Поисково-спасательная операция на месте разрушенного дома в Киевском районе Харькова продолжается.

Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. Вчера было известно о восьми погибших. В частности, под завалами многоэтажки нашли тело девятилетней девочки. Также погибла ее мама.

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