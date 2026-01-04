ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Харькову: количество погибших возросло, продолжаются поисковые работы

На месте обстрела в Харькове найдены фрагменты тела еще одного погибшего.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия вражеского обстрела Харькова 2 января

Последствия вражеского обстрела Харькова 2 января

В Харькове после вражеского ракетного обстрела жилых кварталов, который произошел 2 января, количество жертв возросло.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Фрагменты тела еще одного погибшего обнаружены в Харькове на месте вражеских ударов», — говорится в сообщении.

Таким образом, в результате вражеской атаки на город погибло уже 6 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 января в Харькове во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по жилому сектору города. Прямое попадание пришлось на пятиэтажный жилой дом в Киевском районе.

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie