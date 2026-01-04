- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный удар по Харькову: количество погибших возросло, продолжаются поисковые работы
На месте обстрела в Харькове найдены фрагменты тела еще одного погибшего.
В Харькове после вражеского ракетного обстрела жилых кварталов, который произошел 2 января, количество жертв возросло.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
«Фрагменты тела еще одного погибшего обнаружены в Харькове на месте вражеских ударов», — говорится в сообщении.
Таким образом, в результате вражеской атаки на город погибло уже 6 человек.
Напомним, ранее мы писали о том, что 2 января в Харькове во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по жилому сектору города. Прямое попадание пришлось на пятиэтажный жилой дом в Киевском районе.