Ракетный удар по Харькову: количество раненых возросло, людей ищут под завалами

Дополнено новыми материалами

Из-за ракетного удара по многоквартирному дому в Харькове количество раненых возросло до 15. Есть информация, что под завалами еще находятся люди.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, российские захватчики нанесли по Харькову два удара баллистическим вооружением.

«На данный момент медики оказали помощь 15 раненым. Есть информация, что под завалами еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы», — говорится в заявлении Синегубова.

На месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, правоохранители, медики «скорой». Делается все возможное, чтобы как можно быстрее спасти всех пострадавших.

Глава ОВА также опубликовал фото с последствиями вражеского попадания по жилой пятиэтажке.

Напомним, днем 2 января российские войска атаковали Харьков двумя ракетами: нанесли удар по жилой застройке в Киевском районе. Разрушена пятиэтажка, возник масштабный пожар и повреждены соседние дома. До этого момента было известно о 13 пострадавших. Президент Владимир Зеленский сообщил, что спасательная операция продолжается, и призвал мир усилить украинскую ПВО для защиты от ежедневного российского террора.