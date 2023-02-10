Ракетный удар по Харькову: в ОВА сообщили первые подробности

Российская армия ударила по Харьковскому району Харькова во время массированной атаки 10 февраля. Пострадали восемь гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших выросло до 8 человек. Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — написал он.

Напомним, источники ТСН.ua в Министерстве обороны сообщили, что 10 февраля Россия может выпустить по Украине до 100 ракет. Цели остаются неизменными – энергетическая инфраструктура.

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