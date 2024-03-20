Ракетный удар по Харькову: пострадавших стало еще больше

На месте террористического удара российской армии по промышленному предприятию продолжаются спасательные работы.

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по предприятию в Харькове в среду, 20 марта, увеличилось уже до 8 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также читайте Россияне ударили по Харькову: первые подробности от власти

"Из них семь человек госпитализированы, одному человеку оказана помощь на месте", — сообщил председатель Харьковской ОВА.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о 5 погибших на месте ракетной атаки в Харькове.

Читайте также: