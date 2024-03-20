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Ракетный удар по Харькову: стало известно, чем атаковал враг

Ракетный удар по Харькову: стало известно, чем атаковал враг

Последствия ракетного удара по Харькову 20 марта 2024 года / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Армия РФ цинично влупила по мирным людям.

Российские войска 20 марта нанесли очередной удар по Харькову. Предварительно враг бил ракетой Х-59.

Об этом рассказал глава облпрокуратуры Александр Фильчаков, сообщает "Суспільне".

"По оперативным данным в помещении могут оставаться до 10 гражданских лиц. Все они являются работниками предприятия. Пожар сначала охватил два этажа, сейчас – все помещения частного предприятия", – сказал он.

Напомним, в результате удара по Харькову погибли 5 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

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