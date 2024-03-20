Ракетный удар по Харькову: стало известно, чем атаковал враг

Армия РФ цинично влупила по мирным людям.
Российские войска 20 марта нанесли очередной удар по Харькову. Предварительно враг бил ракетой Х-59.
Об этом рассказал глава облпрокуратуры Александр Фильчаков, сообщает "Суспільне".
"По оперативным данным в помещении могут оставаться до 10 гражданских лиц. Все они являются работниками предприятия. Пожар сначала охватил два этажа, сейчас – все помещения частного предприятия", – сказал он.
Напомним, в результате удара по Харькову погибли 5 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
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