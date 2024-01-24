Ракетный удар по Харькову: в ОВАЕ рассказали о пострадавших и последствиях атаки (фото)

Четверо человек оказались в больнице.

Поздним вечером 23 января россияне в очередной раз ударили по Харькову ракетами. В результате атаки российской армии пострадали девять человек, среди них 4-летняя девочка.

Детали ракетного удара сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 22:00 враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы Харькова. Предварительно ракетами типа С-300 с территории Белгородской области", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в больницу госпитализированы четверо местных жителей: два мужчины и две женщины. Состояние пострадавших медики оценивают как среднее.

В результате удара РФ повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, а также автомобили.

Последствия атаки

РФ ударила по Харькову ракетами С-300 / Фото: t.me/police_kh_region

Россияне обстреляли город поздно вечером 23 января. / Фото: t.me/police_kh_region

Последствия ракетного удара по Харькову 23 января. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по Харькову вечером 23 января. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по Харькову вечером 23 января. / Фото: Олег Синєгубов

Вечерний ракетный удар по Харькову

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Сирены звучали в области с 22:06 до 23:10.

Стало известно, что россияне в третий раз за сутки ударили по Харькову ракетами С-300. Предварительно произошло три попадания. оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.

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