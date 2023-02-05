Ракетный удар по Харькову: власти рассказали о последствиях

Сегодня, 5 февраля, в Харькове раздались взрывы. Власти подтвердили, что российские войска обстреляли город.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты ударили по центру города двумя ракетами С-300.

"Две вражеских ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевском районе города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет — на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую работу. Одна из ракет попала в жилую застройку в центре Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", — написал мэр.

Напомним, около 8:20 в Харькове произошли два взрыва.

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