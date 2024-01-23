Ракетный удар по Харькову: выросло количество погибших и пострадавших

Среди пострадавших есть дети.
В Харькове выросло количество пострадавших от ракетного удара армии Российской Федерации утром 23 января. Известно о шести погибших.
Об этом сообщили в пресс-службах МВД и в Офисе генерального прокурора.
"Спасатели извлекли тело погибшей 21-летней девушки из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда пятиэтажки в Харькове. По состоянию на сейчас (15:27) количество погибших в результате вражеской ракетной атаки возросло до 6 человек", — сообщили в ОГ.
Всего известно о 57 мирных жителях, получивших ранения. Среди травмированных также восемь детей. Кроме того, по данным МВД, ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.
Удар по Харькову
Ночью против 23 января оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки.
Уже после 07:30 в Харькове снова раздались взрывы. оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.
В Харькове в результате ракетной атаки было повреждено оборудование "Харьковоблэнерго". В результате жители города остались без света, отопления и газа: ситуация в городе после атаки. В Харькове повреждены 30 жилых домов, в которых выбиты окна.