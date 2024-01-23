Ракетный удар по Харькову: выросло количество погибших и пострадавших

В Харькове выросло количество пострадавших от ракетного удара армии Российской Федерации утром 23 января. Известно о шести погибших.

Об этом сообщили в пресс-службах МВД и в Офисе генерального прокурора.

"Спасатели извлекли тело погибшей 21-летней девушки из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда пятиэтажки в Харькове. По состоянию на сейчас (15:27) количество погибших в результате вражеской ракетной атаки возросло до 6 человек", — сообщили в ОГ.

Всего известно о 57 мирных жителях, получивших ранения. Среди травмированных также восемь детей. Кроме того, по данным МВД, ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.

Последствия ракетного удара по Харькову 23 января. / Фото: МВД

Удар по Харькову

Ночью против 23 января оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки.

Уже после 07:30 в Харькове снова раздались взрывы. оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

В Харькове в результате ракетной атаки было повреждено оборудование "Харьковоблэнерго". В результате жители города остались без света, отопления и газа: ситуация в городе после атаки. В Харькове повреждены 30 жилых домов, в которых выбиты окна.

Читайте также: