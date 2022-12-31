Ракетный удар по Хмельницкому: часть города осталась без электричества

Пострадали семь человек.
В субботу, 31 декабря, армия Российской Федерации атаковала ракетами Хмельницкий. В результате обстрела часть города осталась обесточенной.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы", — говорится в сообщении.
Глава ОВА также подчеркнул, что в результате атаки пострадали семь гражданских лиц. Трое пострадавших – мужчина и две женщины – находятся в тяжелом состоянии.
Атака 31 декабря на Хмельницкий
Воздушная тревога в области была объявлена в 13:04. Жители областного центра сообщали о взрывах.
Впоследствии власти подтвердили вражеские прилеты в Хмельницкой области. В ОП сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами.
Сначала сообщалось, что ранены по меньшей мере четыре человека в результате обстрела.
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