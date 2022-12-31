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Ракетный удар по Хмельницкому: часть города осталась без электричества

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1814
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Хмельницкому: часть города осталась без электричества

Фото: Associated Press

Пострадали семь человек.

В субботу, 31 декабря, армия Российской Федерации атаковала ракетами Хмельницкий. В результате обстрела часть города осталась обесточенной.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Глава ОВА также подчеркнул, что в результате атаки пострадали семь гражданских лиц. Трое пострадавших – мужчина и две женщины – находятся в тяжелом состоянии.

Атака 31 декабря на Хмельницкий

Воздушная тревога в области была объявлена в 13:04. Жители областного центра сообщали о взрывах.

Впоследствии власти подтвердили вражеские прилеты в Хмельницкой области. В ОП сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами.

Сначала сообщалось, что ранены по меньшей мере четыре человека в результате обстрела.

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Дата публикации
Просмотры
1814
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