Ракетный удар по Хмельницкому: часть города осталась без электричества

Пострадали семь человек.

В субботу, 31 декабря, армия Российской Федерации атаковала ракетами Хмельницкий. В результате обстрела часть города осталась обесточенной.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Глава ОВА также подчеркнул, что в результате атаки пострадали семь гражданских лиц. Трое пострадавших – мужчина и две женщины – находятся в тяжелом состоянии.

Атака 31 декабря на Хмельницкий

Воздушная тревога в области была объявлена в 13:04. Жители областного центра сообщали о взрывах.

Впоследствии власти подтвердили вражеские прилеты в Хмельницкой области. В ОП сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами.

Сначала сообщалось, что ранены по меньшей мере четыре человека в результате обстрела.

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