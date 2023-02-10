Ракетный удар по Хмельницкой области: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Пострадавших в результате обстрела нет.

Сегодня, 10 февраля, во время ракетной атаки оккупанты попали в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 "шахид". Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады", — говорится в сообщении.

В результате попадания возник пожар, который уже удалось ликвидировать. Пострадавших в результате обстрела нет.

"Материальный ущерб подсчитывается. Детали впоследствии", — отметил глава Хмельнитчины.

Напомним, утром 10 февраля во время воздушной тревоги в Хмельницком раздался взрыв. Часть города осталась без электроснабжения. Возможны сбои и в водоснабжении.

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