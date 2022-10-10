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Ракетный удар по Хмельницкой области: в ОВА рассказали детали вражеской атаки

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Ракетный удар по Хмельницкой области: в ОВА рассказали детали вражеской атаки

Фото: УНИАН

ПВО сбила три ракеты над Хмельнитчиной.

Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, нанесли ракетный удар по Хмельнитчине: есть "прилеты", но также удалось сбить три вражеских ракеты.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Есть "прилеты" по территории Хмельницкой области. По крайней мере, три ракеты были сбиты над Хмельницкой областью", — рассказал Гамалий.

Глава области сообщил, что есть перебои с электроснабжением, и предупредил о возможных отключениях света и перебоях с водоснабжением.

В свою очередь мэр Александр Симчишин рассказал, что ремонтные бригады возобновляют электроснабжение, а часть города уже с электричеством.

Кстати, утром 10 октября жители слышали несколько взрывов в разных микрорайонах. Впоследствии власти сообщили о "прилетах". В городе исчезло электроснабжение и водоснабжение, не работали троллейбусы и светофоры.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. По состоянию на 11:35 известно, что оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2906
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