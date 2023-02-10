Ракетный удар по Ивано-Франковской области: враг попал в энергетический объект

Попадание произошло во время утреннего массированного обстрела.
Сегодня, 10 февраля, во время массированного ракетного обстрела Украины оккупанты попали в энергетический объект в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"К сожалению, во время воздушной тревоги, которая длилась более трех часов, оккупанты снова нанесли ракетные удары по энергетическому объекту в нашей области", — проинформировала она.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
"Но все соответствующие службы оперативно отреагировали. Вместе с тем успешно сработали и силы ПВО", — отметила Онищук.
Напомним, взрывы на Прикарпатье прогремели 10 февраля около 10:30.
Отметим, что в пятницу, 10 февраля, по всей территории Украины повторно объявили воздушную тревогу.
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