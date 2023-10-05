Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по кафе в Харьковской области: спасательные работы завершены (новые фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1048
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Последствия ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года / © МВС Украины в Telegram
Последствия ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года / © МВС Украины в Telegram
Последствия ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года / © МВС Украины в Telegram
Последствия ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года / © МВС Украины в Telegram
Последствия ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года / © МВС Украины в Telegram

В МВД сообщили количество погибших и раненых после террористического удара российской армии по мирным жителям в селе.

На месте ракетного удара по селе Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили вечером 5 октября в пресс-службе МВД, опубликовав фото с места военного преступления российской армии.

В результате террористического удара ракетой, разрушившей в селе магазин и кафе, в котором происходили поминки за украинским воином, погиб 51 человек.

Среди погибших – ребенок 2017 года рождения. Еще 6 человек получили травмы.

Напомним, в четверг, 5 октября , россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Харьковской области. Ракетный удар, в результате которого погибли гражданские жители небольшого села, собравшиеся в кафе-магазине на поминки украинского воина, мог быть следствием работы наводчика.

ТСН.ua собрал все, что известно о террористическом ударе оккупантов по гражданскому объекту.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1048
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация