Ракетный удар по кафе в Харьковской области: спасательные работы завершены (новые фото)

В МВД сообщили количество погибших и раненых после террористического удара российской армии по мирным жителям в селе.

На месте ракетного удара по селе Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили вечером 5 октября в пресс-службе МВД, опубликовав фото с места военного преступления российской армии.

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В результате террористического удара ракетой, разрушившей в селе магазин и кафе, в котором происходили поминки за украинским воином, погиб 51 человек.

Среди погибших – ребенок 2017 года рождения. Еще 6 человек получили травмы.

Напомним, в четверг, 5 октября , россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Харьковской области. Ракетный удар, в результате которого погибли гражданские жители небольшого села, собравшиеся в кафе-магазине на поминки украинского воина, мог быть следствием работы наводчика.

ТСН.ua собрал все, что известно о террористическом ударе оккупантов по гражданскому объекту.

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