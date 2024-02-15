Ракетный удар по Киевщине: обломки ракет упали в двух населенных пунктах области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о ситуации в области безопасности после массированного обстрела россиян.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога длилась более двух часов. На Киевщине работали силы ПВО. Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", — сообщил Кравченко.

К счастью, по предварительной информации, жертв и пострадавших в Киевской области нет. Оперативные группы продолжают работать над обнаружением последствий ракетной атаки.

"По состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области. Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши. Областная администрация совместно с общинами предоставит всю необходимую помощь жителям поврежденных жилищ", — обещает начальник Киевской ОВА.

Напомним, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине под утро 15 февраля. Взрывы звучали в Киеве, Львове, Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В результате атаки есть "прилеты", раненые и разрушения. Все, что известно о массированной ракетной атаке по Украине, читайте на ТСН.ua.

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