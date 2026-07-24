Ракетный удар по Киевской области унес жизнь известной журналистки

В результате ракетного удара погибла известная специалистка в области коммуникаций / © УНИАН

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Руководительница Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла в результате российского ракетного удара по Киевской области в пятницу, 24 июля.

О трагедии сообщил в Facebook её муж, руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.

«В моей семье случилось страшное горе: нелюди убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич)… Вспомните мою любимую, она была невероятным, самым лучшим человеком в мире…», — написал Соловей.

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О месте и времени прощания муж погибшей пообещал сообщить позже.

Валентина Савицкая

На гибель Валентины Савицкой также отреагировал журналист Ян Доброносов, назвавший её своим другом.

«Сегодня враг унес жизнь человека, которого я с гордостью могу назвать своим другом. Мы работали вместе ещё много лет назад. Валентина всегда поддерживала меня, верила в меня и не раз говорила, что я талантлив. Эти слова навсегда останутся в моей памяти», — отметил он.

Доброносов добавил, что до сих пор не может поверить в гибель специалистки по коммуникациям.

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«Светлая память тебе, Валечка… Спасибо за всё, что ты сделала для меня и для многих других. Тебя всегда будут помнить», — написал журналист.

Ракетный удар по Киевской области — что известно

Напомним, днём 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области, где в этот момент проходила выставка вооружения. По предварительным данным, в результате атаки погибли не менее 10 человек, ещё около 100 получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что комплекс, пораженный российской ракетой, не входит в состав Сил обороны Украины.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что россияне нанесли удар по частному спортивному комплексу, не имеющему отношения к Вооруженным силам Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бучанском районе Киевской области погибли 10 человек, когда российская ракета попала в выставку оружия, проведение которой во время войны недопустимо.

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