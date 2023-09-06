Ракетный удар по Киеву и терроризирование Одесской области БпЛА: главные новости ночи 6 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 сентября 2023:
- Россия атаковала Украину ракетами: в Киеве сработала ПВО Читать далее –>
- США проведут испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III Читать далее –>
- Россия три часа терроризировала Одесщину беспилотниками: один человек погиб, есть разрушение Читать далее –>
- МО РФ заявило о якобы атаке БпЛА в Брянщине Читать далее –>
- ВСУ не разрешили перебросить на Запорожское направление элитные войска РФ — ISW Читать дальше –>
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