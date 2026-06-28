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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2190
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Киеву, Иран и США снова обменялись обстрелами: главные новости ночи 28 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Силы ПВО

Силы ПВО / © Владимир Зеленский

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 июня 2026 года:

  • Враг атаковал Киев баллистическими ракетами: раздались взрывы Читать далее –>

  • США нанесли новые удары по военным объектам Ирана Читать далее –>

  • Путин получил более серьезную проблему, чем удары дронов по НПЗ — DW Читать далее –>

  • Иран заявил об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне Читать далее –>

  • Власти Киева рассказали о последствиях ракетной атаки на столицу Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2190
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