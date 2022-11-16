Ракетный удар по Киеву: Кличко рассказал о погибших и степени повреждения домов

Вследствие ракетной атаки по Киеву 15 ноября пострадали два дома.
В Киеве ликвидируют последствия массированной ракетной атаки РФ вчера, 15 ноября. Повреждения получили две многоэтажки, комиссия изучает их состояние.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Два жилых дома повреждены в результате вчерашней массированной атаки на столицу. В одном из них погибла пожилая женщина. Подъезд одного из домов — пятиэтажки — получил значительные повреждения. Людей из него эвакуировали и отселили, часть из них изъявила желание пожить пока в родственников или знакомых. Сейчас комиссия оценивает степень повреждений, чтобы как можно быстрее начать восстановление жилья", — рассказал Виталий Кличко.
Ракетная атака по Киеву:
Вчера, во время воздушной тревоги, из-за которой "покраснела" вся Украина, кроме оккупированного Крыма, жители Киева начали сообщать в соцсетях о взрывах.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в Печерском районе столицы есть попадание в два жилых дома. Несколько ракет в районе столицы сбили силы ПВО.
Из-за ракетных обстрелов без света осталась почти половина столицы. После обстрела энергетикам пришлось экстренно выключить свет, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Читайте также:
- Около сотни выпущенных ракет и обесточенные города: что известно о массированном ракетном обстреле Украины со стороны РФ
- Воронки, обломки и разбитая техника: появилось видео из польского Пшеводова, куда упали российские ракеты
- "Просто гасите свет": Медведев заявил, что РФ будет грабить другие страны и цинично высказался о ракетных атаках на Украину