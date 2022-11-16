Ракетный удар по Киеву: Кличко рассказал о погибших и степени повреждения домов

В Киеве ликвидируют последствия массированной ракетной атаки РФ вчера, 15 ноября. Повреждения получили две многоэтажки, комиссия изучает их состояние.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Два жилых дома повреждены в результате вчерашней массированной атаки на столицу. В одном из них погибла пожилая женщина. Подъезд одного из домов — пятиэтажки — получил значительные повреждения. Людей из него эвакуировали и отселили, часть из них изъявила желание пожить пока в родственников или знакомых. Сейчас комиссия оценивает степень повреждений, чтобы как можно быстрее начать восстановление жилья", — рассказал Виталий Кличко.

Ракетная атака по Киеву:

Вчера, во время воздушной тревоги, из-за которой "покраснела" вся Украина, кроме оккупированного Крыма, жители Киева начали сообщать в соцсетях о взрывах.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в Печерском районе столицы есть попадание в два жилых дома. Несколько ракет в районе столицы сбили силы ПВО.

Из-за ракетных обстрелов без света осталась почти половина столицы. После обстрела энергетикам пришлось экстренно выключить свет, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

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