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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1357
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Киеву, ситуация на фронте: главные новости ночи 11 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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РФ атаковала Киев

РФ атаковала Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 июля 2026 года:

  • В Киеве раздались взрывы: столица под ракетной атакой Читать далее –>

  • В Китае ответили, готова ли Россия применить ядерное оружие — Стубб Читать далее –>

  • Россия активизировала наступление на Ореховском направлении — Волошин Читать далее –>

  • В результате ракетного удара по Киеву пострадали 8 человек Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1357
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