Ракетный удар по Киеву: выдающаяся украинская художница осталась без жилья и нуждается в помощи

Людмила Мешкова выжила после обстрела Киева, но ей нужна помощь.

Во время российской атаки дронами в Киев 1 января пострадала 86-летняя художница-керамистка Людмила Мешкова. Взрывная волна разрушила ее квартиру, когда она спала. Тяжелая оконная рама упала на пожилую женщину, а стекло порубило комнату.

Об этом сообщили в PEN Ukraine.

Мешкова – известная художница, чьи работы уникального стиля "керамическая живопись" украшают Киевский главпочтамт, Дом кино, больницу "Феофания", а также штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.

К счастью, художница выжила, но сейчас находится в больнице. Ее квартира разрушена, а дом нуждается в реставрации. Поскольку у Людмилы Ивановны нет детей и близких родственников, сейчас для нее ищут новое жилье и помещение для мастерской, где можно будет перевезти ее творческие работы.

"Людмиле Ивановне некуда деться после больницы – ни жилья, ни детей (всех жильцов того дома забрали родственники, он останется законным, и хотя находится в высоком статусе, механизм его восстановления пока нет, как и помощи пострадали") написала журналистка Ольга Герасим и оставила номер карты, для помощи художнице — Приватбанк: 5168752134359978.

Напомним, в ночь на 4 февраля Киев атаковали российские ударные беспилотники. Зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА на крыше многоэтажки в Печерском районе.

Читайте также: