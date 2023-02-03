Ракетный удар по Краматорску: из-под завалов дома достали тело женщины

Число погибших в результате российского террора в Краматорске снова возросло.

Из-за ракетного удара по центру Краматорска погибли четыре человека. Вечером 3 февраля из-под завалов извлекли тело женщины.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Ракетный удар по дому в Краматорске

Российские захватчики 1 февраля в 21:45 ударили по многоэтажке в центре Краматорска. ТСН.ua публиковал жуткие фото и видео с места трагедии.

Вражеская ракета попала в жилой дом на улице Марата и разрушила его. Еще десятки соседних домов повреждены ударной волной. Сначала информировали о двух погибших, но впоследствии число возросло.

По состоянию на 19.00 четверга, 2 февраля, разобрали 85% завалов и вывезли более 870 тонн строительных обломков. К работам привлекли 161 человека и 42 единицы техники, сообщает ГСЧС Украины.

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

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