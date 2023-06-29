Ракетный удар по Краматорску: количество погибших снова выросло

В Краматорске возросло число погибших в результате ракетного удара россиян вечером 27 июня. Спасатели извлекли из-под завалов тело 12 жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Около 4:00 спасатели деблокировали еще одно тело. Так что количество погибших выросло до 12 человек. Все идентифицированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 7:20 четверга, 29 июня, поисково-спасательные работы завершены. Операция длилась полтора дня.

В результате вражеских атак по Краматорску травмированы 65 человек.

Ракетный удар по Краматорску

Оккупанты 27 июня нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. Россияне атаковали город "Искандерами". Они попали в общепит, где было большое скопление людей.

Тем временем в российском Минобороны цинично прокомментировали атаку по городу. Россияне распространяют информацию, что якобы нанесли удар по месту базирования одной из бригады Вооруженных сил Украины.

Контрразведка СБУ задержала корректировщика атаки по городу.. Предателем оказался местный житель, он – работник газотранспортного предприятия. Его завербовали российские спецслужбы. Для выполнения враждебного указания агент врага совершил скрытое съемку заведения и припаркованных рядом автомобилей.

По словам президента Владимира Зеленского, корректировщик проходит по статье о государственной измене. По его словам, для поклонника россиян возможно наказание – включая пожизненное.

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