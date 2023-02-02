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Ракетный удар по Краматорску: все, что известно о трагедии (фото, видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1172
Время на прочтение
2 мин
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Ракетный удар по Краматорску: все, что известно о трагедии (фото, видео)

Фото: Павел Кириленко

Количество погибших под завалами возросло до трех.

Российская армия вечером 1 февраля нанесла ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Краматорске Донецкой области. Был полностью разрушен один подъезд. Погибли минимум три человека.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Россия ударила "Искандером"

По предварительной информации от полиции Донецкой области, Россия ударила по Краматорску ракетой "Искандер-К". Воздушная тревога была объявлена после взрыва около 10 вечера.

В результате ракетного удара вспыхнул пожар. Загорелись автомобили, припаркованные рядом с домом.

© ГСЧС
Фото: ГСЧС
© ГСЧС
Фото: ГСЧС

Погибли три человека

Гражданские жители, которые были дома поздно вечером, оказались под завалами. Очевидцы сообщали, что на месте происшествия были слышны жуткие крики людей.

По состоянию на утро 2 февраля известно о трех погибших под завалами разрушенного дома, сообщили в ГСЧС. Два человека удалось спасти. Травмы получили 18 жителей, из них восемь госпитализировали.

Фото: Павел Кириленко / ©
Фото: Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

На месте происшествия работают около 200 спасателей

Спасательная операция продолжается. На месте происшествия работают 183 сотрудника ГСЧС и 18 единиц техники, развернут пункт обогрева. Пожар ликвидировали, спасатели продолжают разбирать завалы.

© Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
© Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
© ГСЧС
Фото: ГСЧС

Россия запускает ракеты по многоэтажкам

Напомним, что это уже третий за месяц случай, когда российская ракета попадает в жилую многоэтажку в Украине. Так, 14 января Россия ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки погибли 46 человек, еще 80 человек были ранены.

29 января Россия ударила ракетой С300 по жилому дому в центре Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Обе трагедии произошли в выходной день, когда дома было полно людей.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

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Дата публикации
Просмотры
1172
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