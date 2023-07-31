Ракетный удар по Кривому Рогу: четверо детей получили ранения

В результате ракетных ударов по Кривому Рогу на Днепропетровщине 31 июля ранены по меньшей мере четверо детей. По состоянию на 11:41 известно о двух жертвах вражеского удара.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, пострадал 31-й местный житель. Состояние большинства людей удовлетворительное. Впрочем, два человека находятся в тяжелом состоянии.

"Двое погибших. А еще 31 пострадавший с рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами. С ранениями — четверо детей. Таковы последствия удара по Кривому Рогу сейчас (11:41 понедельника, 31 июля Ред.)".

Напомним, российская армия утром 31 июля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Сначала было известно об одном погибшем. Впрочем, количество жертв возросло, под завалами ищут людей. Известно о двух погибших. Спасатели продолжают поиски.

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