Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно о погибших и пострадавших

В Кривом Роге на Днепропетровщине количество пострадавших из-за ракетного удара возросло более полусотни. В больнице находится 17 пострадавших, среди которых семеро детей. Погибли пять человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Тем временем председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что речь идет о 51 пострадавшем местном жителе. Кроме того, пятеро травмированных в результате ракетного удара находятся в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий вражеских ракетных ударов. По словам Вилкула, работают все коммунальные службы, задействовано 25 бригад коммунальщиков. Кроме того, в городе работают штабы помощи людям.

К слову, сегодня в Кривом Роге объявлен днем траура по жертвам ракетного удара РФ.

Напомним, вечером 12 марта оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Сначала во время поисков спасатели обнаружили троих погибших. Позже в больнице. умершая пострадавшая, а также спасатели обнаружили еще одно тело во время разбора завалов. Пока известно о пяти жертвах атаки.

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