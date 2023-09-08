Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно о жертве и пострадавших

В пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге во время ракетного удара погиб по меньшей мере один человек – это полицейский. Число пострадавших возросло до 25 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Кривой Рог. Прилет по центру. Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский", — говорится в сообщении главы МВД.

Клименко подтвердил, что троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести.

Впоследствии глава МВД уточнил, что по состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в "красных" регионах.

Впоследствии в ОВА сообщили, что россияне ударили ракетой по админпостройке в Кривом Роге. На месте "прилета" возникло возгорание гаражей. Огонь охватил 200 кв м. В результате вражеского удара погиб один человек.

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