Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно об ужасных последствиях

В результате ракетно-дроновой атаки российской террористической армии по городу Кривой Рог на Днепропетровщине повреждены 29 многоэтажных домов, 17 человек пострадали. Вечером 8 января враг ударил двумя баллистическими ракетами «Искандер» после того, как ночью по городу был нанесен один из самых мощных комбинированных ударов.

Об ужасных последствиях этой атаки сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его информации, среди пострадавших — трое детей и 8 женщин. В больницах города находится 15 раненых.

«Один человек в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за их жизнь», — сообщил Вилкул.

В городе повреждены 29 многоэтажных домов, из них с десяток — очень серьезно, один из домов фактически разрушен.

«Также повреждены до 10 объектов бизнеса и автомобили. Кроме жилой застройки поражен объект инфраструктуры», — сообщил председатель Совета обороны города.

Из-за российской атаки на город многие жители Кривого Рога остались без электроснабжения, однако энергетики пытаются оперативно вернуть свет в квартиры.

«На сейчас 115 823 абонентов отключено от электричества, при том что полчаса назад было отключено 161 тысячу — 45 177 переключили на другие линии», — отметил Вилкул.

По его словам, система водоснабжения в городе работает, правда давление в сети будет меньше. Из-за обесточивания 4 крупных котельных без отопления осталось около 1400 домов.

«Котельная ПівГЗК в работе, до утра планируем восстановить теплоснабжение во всех 335 домах», — пообещал Александр Вилкул.

На месте вражеского удара продолжается аварийно-спасательная операция, к которой привлечены все необходимые экстренные и коммунальные службы.

«Штаб помощи людям развернут и работает, завезены все необходимые строительные материалы. Те, чьи квартиры пострадали могут их получить — ОСБ, пленка, рельсы и другие. Также принимаются заявления на материальную помощь от города — уже принято 16 заявлений», — отметил председатель Совета обороны города.

Напомним, вечером 8 января российская армия ударила двумя баллистическими «Искандерами» по многоквартирным домам в Кривом Роге.