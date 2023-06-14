Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших снова выросло

В результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области ночью против 13 июня возросло число погибших. Известно уже о 12 жертвах.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"К сожалению, жертв уже 12. Ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим", — говорится в его сообщении.

К слову, сегодня, 14 июня, в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара армии РФ.

Напомним, ночью против 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены пятиэтажка, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Российская террористическая армия выпустила по городу шесть ракет. В Кривом Роге повреждения получили более 70 жилых домов. Также пострадали три школы, три здания еще двух учебных заведений.