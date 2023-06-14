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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших снова выросло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5807
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших снова выросло

Жертвами ракетного удара по Кривому Рогу стали 12 человек. / Фото: Associated Press

Ночью в больнице скончался мужчина.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области ночью против 13 июня возросло число погибших. Известно уже о 12 жертвах.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"К сожалению, жертв уже 12. Ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим", — говорится в его сообщении.

К слову, сегодня, 14 июня, в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара армии РФ.

Напомним, ночью против 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены пятиэтажка, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Российская террористическая армия выпустила по городу шесть ракет. В Кривом Роге повреждения получили более 70 жилых домов. Также пострадали три школы, три здания еще двух учебных заведений.

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Дата публикации
Просмотры
5807
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