Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших выросло до десяти

В результате ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога на Днепропетровщине погибли десять мирных жителей. Один человек находится под завалами.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"По состоянию на 13:00 десять человек погибли. Один находится под завалами. 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасательная операция на месте атаки продолжается.

Вилкул также сообщил, что в среду, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен День траура.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, погибшие стали жертвами атаки на гражданские объекты города.

"Тела шестерых достали из-под завалов склада частного предприятия. Там спасатели продолжают разбирать руины. Ищут одного человека. Еще четыре судьбы оборвал удар по пятиэтажке", — сообщил глава области.

Напомним, ночью 13 июня российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный беспилотник. Впрочем, есть случаи.

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