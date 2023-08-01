Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших снова выросло

В медучреждениях находятся 19 человек.

В результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу Днепропетровской области 31 июля возросло количество пострадавших. По состоянию на утро 1 августа известно о 81 потерпевшем.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"В больницах города находятся 19 раненых, из них — двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь. Общее количество пострадавших возросло до 81", — говорится в сообщении Вилкула.

По его словам, в Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Информацию о том, что пострадавших после ракетных ударов уже более 80-ти, подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них семеро детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", — сообщил председатель ОВА.

К слову, сегодня, 1 августа, в городе день траура по жертвам вчерашнего ракетного удара оккупантов, унесшего жизни шести человек.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Российская армия с утра 31 июля во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы. Их подтвердили местные власти.

Впоследствии в МВД сообщили, что РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. оккупанты выпустили две ракеты. Одна попала в жилой дом, другая – в помещение учебного заведения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты по Кривому Рогу были выпущены из Крыма. По словам главы государства, россияне атаковали город "Искандерами".

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