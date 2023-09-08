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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших стремительно выросло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших стремительно выросло

Последствия атаки в Кривой Рог. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждены три админздания.

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по административному зданию. По состоянию на 10:58 уже около 50 пострадавших. Первоначально было известно о 25 травмированных.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сначала глава ОВА проинформировал о 32 пострадавших, но впоследствии заявил, что раненых уже около полусотни.

"Большинство – в состоянии средней тяжести или "удовлетворительны". Впрочем, есть и тяжелые", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, в результате удара повреждены три админздания, семь жилых домов, среди них – многоэтажка. Спасатели уже локализовали пожар, возникший в гаражах.

оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Число жертв атаки на Кривой Рог растет. / © Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Число жертв атаки на Кривой Рог растет. / Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Российские оккупанты попали в административное здание. Погиб один человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что жертвой атаки стал полицейский. В частности, во время атаки разрушено одно из админзданий полиции.

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Дата публикации
Просмотры
2544
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