Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших стремительно выросло

Повреждены три админздания.
В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по административному зданию. По состоянию на 10:58 уже около 50 пострадавших. Первоначально было известно о 25 травмированных.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Сначала глава ОВА проинформировал о 32 пострадавших, но впоследствии заявил, что раненых уже около полусотни.
"Большинство – в состоянии средней тяжести или "удовлетворительны". Впрочем, есть и тяжелые", — говорится в сообщении главы ОВА.
Кроме того, в результате удара повреждены три админздания, семь жилых домов, среди них – многоэтажка. Спасатели уже локализовали пожар, возникший в гаражах.
Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Российские оккупанты попали в административное здание. Погиб один человек.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что жертвой атаки стал полицейский. В частности, во время атаки разрушено одно из админзданий полиции.