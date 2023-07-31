Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв растет, погиб ребенок

Число погибших в результате ракетных ударов по Кривому Рогу возросло до четырех. Кроме того, 43 человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по состоянию на 12:39 31 июля.

"Кривой Рог. Сейчас известно о 4 погибших и 43 пострадавших. Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из них ребенок 2013 г.р., эвакуированы 30 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательные работы на месте ударов продолжаются. На местах происшествия развернуты оперативные штабы.

Тем временем глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди погибших есть ребенок.

"К сожалению… Трагическая весть. Уже 4 погибших в Кривом Роге… Среди них 10-летний ребенок", — говорится в сообщении главы области.

По словам Лисака, под завалами могут оказаться люди. Также чрезвычайники уже спасли четырех человек. Из них – один ребенок.

Напомним, российская армия утром 31 июля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. оккупанты ударили по городу двумя ракетами. Пока точно не известно – какими именно.

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