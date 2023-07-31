Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло, под завалами ищут людей

В результате атаки есть разрушение гражданских зданий.

Утром 31 июля российские оккупанты ударили ракетами почти по центру Кривого Рога Днепропетровской области. В результате атаки возросло количество погибших: сейчас известно о двух жертвах.

Об этом во время телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам главы МВД, в результате ракетных ударов уничтожено несколько этажей — от пятого до восьмого — в 9-этажном жилом доме. Кроме того, фактически разрушен техникум политехнического института Кривого Рога.

"На данный момент 20 человек получили ранения. Двое погибли. Около пяти-семи человек находятся под завалами. Срочно была развернута работа соответствующей спасательной техники. Очень быстро пытаемся разобрать завал и спасти людей", — отмечает Клименко.

Ракетный удар по Кривому Рогу

В 09:03 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 11:02. Во время тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы.

Впоследствии в МВД сообщили, что россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. оккупанты выпустили по городу две ракеты: одна повредила жилой дом, а другие – здание – учебного заведения.

Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат предварительно рассказал, каким вооружением РФ атаковала город. По его словам, вероятно, это была баллистика. Впрочем, каким типом ракет был нанесен удар по городу – неизвестно.

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