Ракетный удар по Кривому Рогу: много поврежденных домов (фото)

Поврежденный дом из-за ракетного удара по Кривому Рогу

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Были повреждены жилые дома, административное здание и автомобили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог в городе повреждены девять частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.

Кроме того, враг попал БпЛА по Синельниковскому району Днепропетровской области. От российской атаки страдали Васильковская и Роздорская громады.

Погибли 77-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще одна женщина в возрасте 53 года пострадала и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Вспыхнули пожары. Повреждены три частных дома.

Поврежденное авто из-за ракетного удара по Кривому Рогу

К слову, накануне россияне атаковали жилой сектор Запорожья. Количество погибших возросло до трех человек: жертвами стали супруги (48 и 43 года) и их 57-летний сосед. Повреждены по меньшей мере шесть домов и три авто. Из-за разрушения инфраструктуры почти 1500 абонентов остались без света.