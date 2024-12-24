Ракетный удар по Кривому Рогу на Сочельник: количество пострадавших снова возросло

Продолжаются аварийно-спасательные работы.
К вечеру 24 декабря россияне нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.
По состоянию на 20:33 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 15 человек.
"Десять из них госпитализировали. Четверо в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет. И 78-летний мужчина", — сообщил глава ОВА.
По информации ГСЧС, сережей пострадавших есть один ребенок. Также известно об одном погибшем.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул около 20:00 сообщил, что из-под завалов достали женщину.
"Живая, в сознании, синдром длительного сдавливания сейчас на скорой везем в больницу. Медики ждут. Под завалами провела более 4 часов", — рассказал он.
Напомним, сегодня вечером, 24 декабря, российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой и попала в четырехэтажный жилой дом.
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