Ракетный удар по Кривому Рогу: под завалами дома обнаружили еще одно тело

Погибший – мужчина.
В Кривом Роге на Днепропетровщине до пяти выросло количество погибших в результате ракетных ударов российской армии вечером 12 марта.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей", — говорится в сообщении.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что число погибших достигло пяти: "Под завалами разбитого дома в Кривом Роге обнаружили тело мужчины".
Кроме того, в ОВА информируют, что за медицинской помощью обратились 44 человека. В больницах находятся 11 взрослых, из которых четверо в тяжелом состоянии, и девять детей — из них двое "тяжелых".
Напомним, в Кривом Роге 14 марта объявили днем траура по жертвам ракетных ударов, которые РФ нанесла по городу 12 марта.