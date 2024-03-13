Ракетный удар по Кривому Рогу: под завалами дома обнаружили еще одно тело

В Кривом Роге на Днепропетровщине до пяти выросло количество погибших в результате ракетных ударов российской армии вечером 12 марта.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей", — говорится в сообщении.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что число погибших достигло пяти: "Под завалами разбитого дома в Кривом Роге обнаружили тело мужчины".

Кроме того, в ОВА информируют, что за медицинской помощью обратились 44 человека. В больницах находятся 11 взрослых, из которых четверо в тяжелом состоянии, и девять детей — из них двое "тяжелых".

Напомним, в Кривом Роге 14 марта объявили днем траура по жертвам ракетных ударов, которые РФ нанесла по городу 12 марта.

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