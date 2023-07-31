Ракетный удар по Кривому Рогу: попадание в учебное заведение и дом

Под завалами построек могут быть люди.

В понедельник, 31 июля, россияне атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Оккупанты ударили по городу двумя ракетами. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Кривой Рог. россияне попали по городу двумя ракетами", — написал глава МВД.

Отмечается, что одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. На месте прилета работают спасатели и полиция.

Вторая ракета попала в жилой дом. Разрушена секция от четвертого до девятого этажа жилого дома. Возник пожар.

"По состоянию на 10:15 один человек погиб. За медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди", — подчеркнул глава МВД.

Напомним, во время воздушной тревоги 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. Их официально подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Впоследствии в МВД сообщили, что россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. Детали атаки в МВД не рассказали. Впрочем, людей просят соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.