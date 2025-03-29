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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4450
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий

Пока информации о погибших нет.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Кривой Рог.

Следствия атаки РФ по Кривому Рогу. / © ДСНС в Днепропетровской области

В субботу, 29 марта, Кривой Рог оказался под российским ракетным ударом. Число пострадавших увеличилось до семи.

Фото последствий атаки показали в ГСЧС.

"Враг совершил ракетный удар по Кривому Рогу. В результате ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно ранены семь человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки изуродовано более 20 автомобилей. Кроме того, повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект.

Дата публикации
Количество просмотров
4450
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