Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий

Следствия атаки РФ по Кривому Рогу. / © ДСНС в Днепропетровской области

Реклама

В субботу, 29 марта, Кривой Рог оказался под российским ракетным ударом. Число пострадавших увеличилось до семи.

Фото последствий атаки показали в ГСЧС.

"Враг совершил ракетный удар по Кривому Рогу. В результате ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно ранены семь человек", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в результате атаки изуродовано более 20 автомобилей. Кроме того, повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект.

Дата публикации 22:25, 28.03.25 Количество просмотров 31 США наконец предоставили Украине проект соглашения об ископаемых!