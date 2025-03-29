- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4450
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный удар по Кривому Рогу: появились фото последствий
Пока информации о погибших нет.
В субботу, 29 марта, Кривой Рог оказался под российским ракетным ударом. Число пострадавших увеличилось до семи.
Фото последствий атаки показали в ГСЧС.
"Враг совершил ракетный удар по Кривому Рогу. В результате ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно ранены семь человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки изуродовано более 20 автомобилей. Кроме того, повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект.