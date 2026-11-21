Погибшие от удара по Кривому Рогу

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В результате вечернего российского баллистического удара по Кривому Рогу погибли 7-летний мальчик и 20-летняя сотрудница экстренной медицинской помощи.

Детали о жизни погибших от очередного военного преступления РФ опубликовал местный Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

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Одним из погибших является 7-летний Тихон Бондарь. Семья мальчика живет в Николаевской области, а в Кривой Рог приехала по делам — до полномасштабного вторжения семья планировала переехать сюда жить. В тот вечер Тихон вместе с родителями и двумя братьями вошел в ресторан Puri Chveni в центре города, где их и застал взрыв. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.

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Тихон Бондарь

Старшие и младшие братья Тихона, Матвей и Платон, находятся в реанимации, за их жизнь борются медики.

Тихон с братьями Матвеем и Платоном

По воспоминаниям близких, Тихон занимался теннисом, очень любил рисовать, складывать конструктор и обожал море.

Погибшие от проссийского ракетного удара по Кривому Рогу Тихон Бондарь и Алина Зайченко

Также атака унесла жизнь 20-летней девушки-парамедика Алины Зайченко. Как сообщили в центре экстренной медицины, за несколько минут до российского обстрела она в составе бригады скорой прибыла по вызову в Puri Chveni из-за жалоб на нарушение сердечного ритма. Пациентку на месте медики не застали, и именно в этот момент российские террористические войска нанесли удар баллистической ракетой.

Парамедик Алина Зайченко

Разбитая скорая

Алина получила критические повреждения: минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также ранение грудной клетки и травму живота. Врачи пытались спасти девушку, однако ранения оказались смертельными.

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РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу — новые данные

Напомним, 20 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по центральной части Кривого Рога на Днепропетровщине.

Число пострадавших в результате российского удара по жилому массиву Кривого Рога возросло до 58 человек, среди которых шестеро детей. Жертвами атаки стали семилетний мальчик и 20-летняя сотрудница экстренной медицинской помощи.

Об обновленных данных и деталях трагедии проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

По данным главы государства, российские войска попали исключительно в жилую застройку, где отсутствуют какие-либо военные цели. Удар повлек за собой разрушение многоквартирных домов, офисных помещений и другой гражданской инфраструктуры, в частности ресторана и гаражей, повреждены автомобили.

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Известно, что в результате атаки погиб семилетний Тихон (2019 года рождения), большая часть жизни которого пришлась на период полномасштабного вторжения. Кроме него, вражеский удар унес жизнь медика скорой помощи. Травмы разной степени тяжести получили 58 горожан.

В больницах находятся шестеро несовершеннолетних, в том числе двое родных братьев погибшего мальчика — 4-летний Матвей и 11-летний Платон. Ранения получил также их отец. Медицинский персонал продолжает оказывать пострадавшим всю необходимую помощь, а спасательные работы на месте попадания продолжаются с вечера 20 ноября.

Комментируя последствия обстрелов, Владимир Зеленский отметил необходимость перехода международных партнеров от слов осуждения к практическим шагам — усилению украинской противовоздушной обороны, передаче новых оборонных пакетов, помощь в восстановлении и увеличению давления на государство-агрессора.

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