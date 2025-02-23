Ракетный удар по Кривому Рогу: Вилкул рассказал о последствиях

На месте происшествия работают все спасательные и коммунальные службы.

В результате вражеской ракетной атаки на Кривой Рог один человек погиб, четверо ранены, один из них очень тяжелый.

Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

Он заявил, что предварительно было повреждено 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, социальные и промышленные здания, автомобили.

На месте происшествия работают все спасательные и коммунальные службы.

"Штаб развернут рядом с ближайшей троллейбусной остановкой. Стройматериалы, заявления в помощь от города, расселение", — сообщил Вилкул.

Ранее сообщалось, что вечером 22 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Мы ранее информировали, что при атаке российских беспилотников на Киев поздно вечером в субботу, 22 февраля, обломки вражеского дрона упали в Печерском районе столицы.

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