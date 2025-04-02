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- Украина
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Ракетный удар по Кривому Рогу: Зеленский обвинил Россию в терроре (фото)
На месте обстрела работают все необходимые службы и помогают пострадавшим.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал актом террора целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу, нанесенный в среду, 2 апреля.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото ГСЧС с места обстрела.
«Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно лишь достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — Америки, Европы, других в мире», — подчеркнул украинский президент.
Зеленский сообщил, что на месте обстрела работают все необходимые службы и помогают пострадавшим.
«По состоянию на данный момент известно, что жизни четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким», — написал он.
Украинский лидер отметил, что от полного и безусловного прекращения ударов отделяет только отсутствие согласия России прекращать войну.
«Только давление мира может обеспечить такое согласие», — считает он.
Владимир Зеленский добавил, что такие российские удары доказывают, что Украине требовалось достаточно систем и ракет ПВО для защиты всех людей в Украине от российского террора.
«Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины», — подытожил он.
Напомним, из-за атаки БпЛА, тяжелой артиллерии и КАБов Днепропетровской области 2 апреля пострадали люди и их дома.