Ракетный удар по Кривому Рогу: Зеленский обвинил Россию в терроре (фото)

Ракетный удар по Кривому Рогу

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал актом террора целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу, нанесенный в среду, 2 апреля.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото ГСЧС с места обстрела.

«Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно лишь достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — Америки, Европы, других в мире», — подчеркнул украинский президент.

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Зеленский сообщил, что на месте обстрела работают все необходимые службы и помогают пострадавшим.

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

«По состоянию на данный момент известно, что жизни четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким», — написал он.

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Украинский лидер отметил, что от полного и безусловного прекращения ударов отделяет только отсутствие согласия России прекращать войну.

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

«Только давление мира может обеспечить такое согласие», — считает он.

Владимир Зеленский добавил, что такие российские удары доказывают, что Украине требовалось достаточно систем и ракет ПВО для защиты всех людей в Украине от российского террора.

«Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины», — подытожил он.

Напомним, из-за атаки БпЛА, тяжелой артиллерии и КАБов Днепропетровской области 2 апреля пострадали люди и их дома.