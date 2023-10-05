Ракетный удар по Купянскому району: почему в кафе было так много людей

Сегодня, 5 октября, россияне нанесли ракетный удар по селе Гроза Купянского района. Там уничтожены магазин и кафе, в котором находились около 60 человек. Пока известно о 49 погибших.

В кафе, которое россияне уничтожили под Купянском, происходили поминки по односельчанину.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"В 13-24 произошел вражеский удар по объекту критической инфраструктуры села Гроза Купянского района. Этот объект критической инфраструктуры представлял собой магазин, рядом с кафе. В магазине находились местные жители, также местные жители находились непосредственно в кафе, где проходили поминки за умершим односельчанином. Всего на территории этого объекта находились около 60 человек", — рассказал он.

В настоящее время известно о 49 погибших. Среди них один ребенок шести лет. По словам Клименко, это маленькая девочка. Хотя раньше глава Офиса президента Андрей Ермак и руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов говорили, что это мальчик. Еще 7 человек получили тяжелые ранения, все они находятся на операционных столах.

"На данный момент мы идентифицировали 29 тел. Все остальные тела направлены в соответствующие медицинские и экспертные учреждения города Харькова. Хочу отметить, что в данном селе проживало 330 жителей. Как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде", — подчеркнул Клименко.

Удар по селе Гроза Купянского района 5 октября

В четверг, 5 октября, россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По состоянию на 16.00 известно о 49 погибших, среди которых ребенок. ТСН.ua собрали все, что известно о трагическом ударе оккупантов.

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