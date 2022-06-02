Ракетный удар по Львовщине: в "Укрзализнице" рассказали, как ликвидировали последствия и кормили пассажиров (фото)

Ракетный удар по Львовщине: в "Укрзализнице" рассказали, как ликвидировали последствия и кормили пассажиров (фото)

Из-за ракетного удара РФ в целом было задержано 15 пассажирских поездов. Самая большая задержка составила более 10 часов.

Ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры во Львовской области заблокировал движение поездов, однако железнодорожники оперативно ликвидируют последствия.

Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Вчерашняя ночь была сложной для железной дороги. Российские войска снова обстреляли нашу инфраструктуру. Заблокированными оказались три пассажирских поезда", — отметил Камышин.

Однако благодаря работе железнодорожников уже через два часа первый поезд был разблокирован и возобновил движение. А через три часа разъехались все три пассажирских поезда.

В общей сложности было задержано 15 пассажирских поездов. Самая большая задержка составила более 10 часов.

"Я прошу прощения и благодарен за понимание всех наших пассажиров, которых мы задержали и причинили неудобства. Но поверьте, наша команда сделала все, чтобы снивелировать дискомфорт и позаботиться о наших пассажирах", — заверил глава УЗ.

По его словам, "Укрзализныця" выделила дополнительные электрички и автобусы для развоза пассажиров, организовала более 1500 горячих обедов в трех городах — Львове, Киеве и Ужгороде.

В общей сложности волонтеры вместе с железнодорожниками накормили около 1500 пассажиров поездов и проводников, вынужденно проведших в пути больше времени, чем было запланировано.

Кроме того, несмотря на изменения маршрутов и ограничение движения по некоторым участкам, УЗ организовала пригородные поезда и автобусные шаттлы в "отрезанные" города и поселки, в частности из Ужгорода.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области раздались взрывы. В результате удара ранены 5 человек.

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