Ракетный удар по Львову и возвращение командиров "Азовстали": главные новости недели, 3-9 июля

Ракетный удар по Львову, новая угроза на Запорожской АЭС, возвращение из российского плена украинских защитников и приезд из Турции командиров защитников "Азовстали".

ТСН.ua собрал главные новости на прошлой неделе, 3-9 июля, получившие резонанс в Украине.

Ракетный удар по Львову

В ночь на 6 июля россияне нанесли ракетный удар по Львову. В результате атаки погибли 10 человек, ранения получили около 40 человек. Из-за террора оккупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки во Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

По данным мэра города Андрея Садового, из-за обстрелов повреждено около 60 квартир и 50 машин. Во многих домах вылетели окна. Жителей поврежденных построек будут отселять.

Ракетный удар по Львову 6 июля. / Фото: Associated Press

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара во Львове

Новая угроза на Запорожской АЭС

В "Энергоатоме" предупредили об еще одной угрозе на Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. Оккупанты доверяют управление объектом неопытным специалистам из России.

Известно, что руководителем смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС. Впрочем, у него опыт работы всего семь месяцев. В то же время эта должность требует значительно большего опыта, ведь предполагает оперативное управление реактором. Своими действиями российские оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Именно поэтому в компании отмечают, что необходимо как можно скорее вернуть контроль над станцией законному оператору "Энергоатома".

Новая опасность на Запорожской АЭС. / Фото: УНИАН

Гендиректор МАГАТЭ сделал заявление о событиях на ЗАЭС

Чрезвычайный уровень опасности в Украине

Во вторник, 4 июля, в нескольких областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так жителей Тернопольской и Житомирской областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Чрезвычайный уровень пожароопасности. / Фото: Укргидрометцентр

Из плена вернули 45 защитников и двоих детей

6 июля из российского плена вернули 45 украинцев. Среди них – воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двое гражданских. Как рассказал руководитель ОП Андрей Ермак, среди вернувшихся в Украину — двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.

Из плена вернули 45 защитников. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Также домой вернули незаконно вывезенных в Россию украинских детей – 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару. Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.

Из плена вернули двоих детей. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Эмоциональная встреча: Украина вернула детей, которых украла Россия, военных и тела погибших в Еленовке

Украина вернула из Турции командиров защитников "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", после обмена осенью 2022 года находившимися в Турции.

В Украину вернулись Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Командиры из "Азовстали" и Зеленский возвращаются домой / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Позже вечером, 8 июля, командиры "Азовстали" приехали во Львов.

Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" во время брифинга намекнул на свое вероятное возвращение в украинскую армию. Он подчеркнул, что "еще скажет свое слово в бою".

Зеленский и командиры защитников Азовстали во Львове / Фото: из соцсетей

А в Кремле обиделись из-за возвращения "азовцев" в Украину и заявили, что Турция вернула командиров защитников "Азовстали" в Украину без согласования этого вопроса с Москвой.

Исторические кадры: Зеленский показал командиров "Азова"

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