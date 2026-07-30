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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ракетный удар по Львову: кем был мужчина, которого извлекли из-под завалов

Тело 35-летнего мужчины извлекли спасатели из-под завалов разрушенного дома. У погибшего остались родители и сестра.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Спасатели ГСЧС на месте ракетного удара во Львове

Спасатели ГСЧС на месте ракетного удара во Львове / © Управление ГСЧС во Львовской области

Погибшим, тело которого спасатели извлекли из-под завалов жилого дома во Львове после российского ракетного удара в ночь на 30 июля, оказался сотрудник полиции Львовской области Владимир Шандра.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По данным правоохранительных органов, погибший работал инспектором I категории отдела службы «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 30 июля, в результате попадания российской ракеты в жилой дом погиб Владимир Шандра — инспектор I категории отдела службы „102“ Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области», — говорится в сообщении.

/ © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

В полиции сообщили, что тело 35-летнего мужчины извлекли спасатели из-под завалов разрушенного здания. У погибшего остались родители и сестра.

«Выражаем самые искренние соболезнования родным нашего коллеги», — добавили в ведомстве.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что тело погибшего обнаружили под завалами дома на улице Патона.

«К сожалению, у нас есть подтвержденная трагическая новость. Под завалами дома на улице Патона спасатели извлекли тело 35-летнего Владимира Шандры — сотрудника полиции Львовской области», — сообщил мэр.

Российский удар по Львову — что известно

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что больше всего пострадали два жилых дома на улицах Патона и Выговского. Спасатели продолжают работы на месте ударов. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений.

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Дата публикации
Количество просмотров
275
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