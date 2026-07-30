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Ракетный удар по Львову: кем был мужчина, которого извлекли из-под завалов
Тело 35-летнего мужчины извлекли спасатели из-под завалов разрушенного дома. У погибшего остались родители и сестра.
Погибшим, тело которого спасатели извлекли из-под завалов жилого дома во Львове после российского ракетного удара в ночь на 30 июля, оказался сотрудник полиции Львовской области Владимир Шандра.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
По данным правоохранительных органов, погибший работал инспектором I категории отдела службы «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 30 июля, в результате попадания российской ракеты в жилой дом погиб Владимир Шандра — инспектор I категории отдела службы „102“ Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области», — говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что тело 35-летнего мужчины извлекли спасатели из-под завалов разрушенного здания. У погибшего остались родители и сестра.
«Выражаем самые искренние соболезнования родным нашего коллеги», — добавили в ведомстве.
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что тело погибшего обнаружили под завалами дома на улице Патона.
«К сожалению, у нас есть подтвержденная трагическая новость. Под завалами дома на улице Патона спасатели извлекли тело 35-летнего Владимира Шандры — сотрудника полиции Львовской области», — сообщил мэр.
Российский удар по Львову — что известно
Напомним, в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Мэр Андрей Садовый сообщил, что больше всего пострадали два жилых дома на улицах Патона и Выговского. Спасатели продолжают работы на месте ударов. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений.