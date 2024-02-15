Ракетный удар по Львову: мэр рассказал о последствиях "прилета" (фото)

Улица Научная была временно перекрыта для транспорта.
На рассвете 15 февраля армия РФ нанесла ракетный удар по Львову. В регионе сработали силы ПВО, но произошел "прилет" в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По предварительной информации, в наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Известно, что взрывной волной выбило окна в жилых домах по улице Научной. Кроме того, повреждена школа. Сейчас на месте атаки работают оперативные службы, отметил мэр.
Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит по-прежнему. В ОВА сообщали, что улицу Научную временно перекрыли для движения транспорта.
Ракетный удар по Львову
С рассветом 15 февраля Россия ударила ракетами по Львову во время воздушной тревоги. Произошло попадание.
В ОВА подчеркнули, что известно о двух пострадавших в результате ракетного удара по городу. Это мужчина и женщина, живущие в домах на Научной.