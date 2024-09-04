Ракетный удар по Львову: Садовый рассказал о последствиях

Некоторые здания нужно будет заново перестраивать.

Сегодня, 4 сентября, во Львове было атаковано два района города – Железнодорожный и Франковский. В общей сложности 188 зданий получили повреждения различной степени тяжести, 20 зданий находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в эфире "Киев24".

Глава Львова уже обратился в международные организации и бизнес с просьбой присоединиться к помощи в процессе восстановления. Впрочем, не персонифицировано, средства не собирают.

"Компания Carlsberg вызвалась взяться за один объект. Премьер-министр Польши написал в Twitter о готовности помочь, ожидаем приезд уполномоченного представителя, будем детали проговаривать. Возможно, другие компании обратятся" , — детализировал чиновник.

Серьезно пострадал один из лицеев. Повреждены крыша, окна и двери.

"Часть детей будет заниматься, где безопасно, уже поменяли, часть уйдет в соседний лицей и в центр творчества. Мы стараемся выживать при любых условиях", – подытожил мэр Львова.

Напомним, утром 4 сентября армия РФ атаковала Львов ракетами и дронами. В результате ударов в городские больницы госпитализированы 45 человек, семеро из них – дети.

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